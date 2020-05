La 7e édition du Forum DSI International aura lieu du 29 au 31 octobre 2020 à la Médina Yasmine Hammamet

Conscient des nouvelles donnes apparues suite à la pandémie mondiale COVID-19 et leur impact sur les pays et les entreprises, le comité d’organisation du Forum DSI International maintien, à ce jour, la date prévue pour l’organisation de sa septième Edition du 29 au 31 octobre 2020 à la Médina Yasmine Hammamet – Tunisie.

Dans ces conditions sanitaires exceptionnelles, l’équipe d’organisation du forum DSI continue de surveiller de près et d’évaluer l’impact potentiel du Covid-19 sur cette exceptionnelle septième édition et les conditions de son organisation.

Devenu un véritable carrefour d’échanges entre les décideurs informatiques africains, le Forum DSI International a œuvré depuis sa 1ere Edition à promouvoir la transformation digitale des entreprises africaines. Cette crise de Covid-19 et les mesures de confinement appliquées par tous les pays touchés ont mis en avant l’importance du Digital pour la continuité des services pour les pays et les entreprises.

Le thème de cette septième Edition est déjà défini sous le titre : «Secure Data-Driven Enterprise ». Le comité scientifique du Forum travail déjà sur le contenu de cette Edition pour tenir compte de cette nouvelle situation et son impact sur les entreprises. Le Forum International des DSI jouera pleinement son rôle comme RDV IT Majeur après la crise Coronavirus pour permettre à tous les acteurs participants de présenter et discuter de leurs visions sur le Nouveau Futur Digital de l’Afrique.

Introduction au thème «Secure Data-Driven Enterprise » :

Dans un contexte plus digitalisé que jamais, la DATA est devenue un sujet primordial voir existentiel pour les entreprises a¬fin de mieux connaitre leurs clients, mieux connaitre leurs marchés et prendre et anticiper des décisions éclaircies, tous ces éléments ont mis l’approche Data-Driven au centre de la préoccupation des entreprises qui cherchent à accélérer leur transformation digitale.

Cette démarche impose à l’entreprise de trouver la bonne adéquation pour mettre les nouvelles technologies (Big data, IA, machine learning, …) en concert et en tirer profit pour basculer vers le modèle d’entreprise qui est capable de piloter sa stratégie et de prendre ses décisions en s’appuyant sur la donnée.

L’adoption d’une «data culture» ne repose pas uniquement sur les technologies, sur les plateformes data à créer, sur la quantité de données internes et externes ou sur les personnes qui doivent être au cœur de cette culture mais également sur une démarche de sécurité claire qui garantit la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données de l’entreprise et qui est devenue primordiale, essentiellement avec le dernier recours massif au télétravail lors de cette crise sanitaire sans précédent.

Plus de trente pays seront représentés par plus de 500 personnes. Des dizaines de conférenciers et panélistes de renommés sont attendus pour cette 7e édition qui sera aussi marquée par la participation et l’appui de plus d’une trentaine de partenaires technologiques.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site web : www.forum-dsi.com